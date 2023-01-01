جنيه مصري إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل EGP إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ egp
٨٧٫٧٠ xcd

1.00000 EGP = 0.08770 XCD

متوسط سعر صرف السوق عند 10:29 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

EGP إلى XCD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EGP → 0 XCD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066288.51971.439741.664770.9643518.2159
1GBP1.1533411.2296102.0861.660391.91991.1122221.0076
1USD0.93790.813273183.02351.350351.56140.904417.0849
1INR0.01129690.009795690.012044810.01626470.01880670.01089330.205784

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مصري إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EGP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EGP الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه مصري

EGP إلى USD

EGP إلى EUR

EGP إلى CAD

EGP إلى GBP

EGP إلى AUD

EGP إلى INR

EGP إلى AED

EGP إلى TRY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه مصري / دولار شرق الكاريبي
1 EGP0.08770 XCD
5 EGP0.43851 XCD
10 EGP0.87702 XCD
20 EGP1.75405 XCD
50 EGP4.38511 XCD
100 EGP8.77023 XCD
250 EGP21.92557 XCD
500 EGP43.85115 XCD
1000 EGP87.70230 XCD
2000 EGP175.40460 XCD
5000 EGP438.51150 XCD
10000 EGP877.02300 XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / جنيه مصري
1 XCD11.40220 EGP
5 XCD57.01100 EGP
10 XCD114.02200 EGP
20 XCD228.04400 EGP
50 XCD570.11000 EGP
100 XCD1140.22000 EGP
250 XCD2850.55000 EGP
500 XCD5701.10000 EGP
1000 XCD11402.20000 EGP
2000 XCD22804.40000 EGP
5000 XCD57011.00000 EGP
10000 XCD114022.00000 EGP