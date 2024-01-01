Египетские фунты в восточно-карибские доллары

Сконвертируйте EGP в XCD по реальному обменному курсу

E£1,000 EGP = $0,05477 XCD

Среднерыночный курс в 21:59
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса EGP к XCD

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

XCD
1 EGP в XCDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,05560,0560
Низкий0,05480,0547
В среднем0,05530,0555
Изменение-1.45%-0.08%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 EGP к XCD

За последние 30 дней максимальный курс EGP к XCD составил 0,0556, а минимальный — 0,0548. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0553. Изменение курса EGP к XCD в процентном соотношении составило -1.45.

За последние 90 дней максимальный курс EGP к XCD составил 0,0560, а минимальный — 0,0547. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0555. Изменение курса EGP к XCD в процентном соотношении составило -0.08.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график EGP к XCD

Популярные валюты

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9331,3910,7741,51984,3893,67334,365
1 EUR1,07211,4910,831,62890,4573,93736,836
1 CAD0,7190,67110,5561,09260,6682,64124,705
1 GBP1,2921,2051,79711,962109,0274,74544,398

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из египетских фунтов в восточно-карибские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EGP из выпадающего списка для исходной валюты и XCD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EGP в XCD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для египетский фунт

EGP в USD

EGP в EUR

EGP в CAD

EGP в GBP

EGP в AUD

EGP в INR

EGP в AED

EGP в TRY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Египетский фунт / Восточнокарибский доллар
1 EGP0,05477 XCD
5 EGP0,27386 XCD
10 EGP0,54772 XCD
20 EGP1,09544 XCD
50 EGP2,73860 XCD
100 EGP5,47721 XCD
250 EGP13,69302 XCD
500 EGP27,38605 XCD
1000 EGP54,77210 XCD
2000 EGP109,54420 XCD
5000 EGP273,86050 XCD
10000 EGP547,72100 XCD
Обменные курсы Восточнокарибский доллар / Египетский фунт
1 XCD18,25750 EGP
5 XCD91,28750 EGP
10 XCD182,57500 EGP
20 XCD365,15000 EGP
50 XCD912,87500 EGP
100 XCD1 825,75000 EGP
250 XCD4 564,37500 EGP
500 XCD9 128,75000 EGP
1000 XCD18 257,50000 EGP
2000 XCD36 515,00000 EGP
5000 XCD91 287,50000 EGP
10000 XCD182 575,00000 EGP