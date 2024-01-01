10 كولون كوستاريكي إلى زلوتي بولندي

تحويل CRC إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

10 crc
0.07 pln

₡1.000 CRC = zł0.007436 PLN

Mid-market exchange rate at 17:01
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CRC إلى PLN مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8561.09291.6911.5011.6590.94620.818
1 GBP1.16811.276107.1041.7541.9381.10524.318
1 USD0.9160.784183.9471.3751.5190.86719.06
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.227

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / الزلوتي البولندي
1 CRC٠٫٠٠٧٤٤ PLN
5 CRC٠٫٠٣٧١٨ PLN
10 CRC٠٫٠٧٤٣٦ PLN
20 CRC٠٫١٤٨٧١ PLN
50 CRC٠٫٣٧١٧٨ PLN
100 CRC٠٫٧٤٣٥٥ PLN
250 CRC١٫٨٥٨٨٩ PLN
500 CRC٣٫٧١٧٧٧ PLN
1000 CRC٧٫٤٣٥٥٤ PLN
2000 CRC١٤٫٨٧١٠٨ PLN
5000 CRC٣٧٫١٧٧٧٠ PLN
10000 CRC٧٤٫٣٥٥٤٠ PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / كوستاريكا كولوين
1 PLN١٣٤٫٤٨٩٠٠ CRC
5 PLN٦٧٢٫٤٤٥٠٠ CRC
10 PLN١٬٣٤٤٫٨٩٠٠٠ CRC
20 PLN٢٬٦٨٩٫٧٨٠٠٠ CRC
50 PLN٦٬٧٢٤٫٤٥٠٠٠ CRC
100 PLN١٣٬٤٤٨٫٩٠٠٠٠ CRC
250 PLN٣٣٬٦٢٢٫٢٥٠٠٠ CRC
500 PLN٦٧٬٢٤٤٫٥٠٠٠٠ CRC
1000 PLN١٣٤٬٤٨٩٫٠٠٠٠٠ CRC
2000 PLN٢٦٨٬٩٧٨٫٠٠٠٠٠ CRC
5000 PLN٦٧٢٬٤٤٥٫٠٠٠٠٠ CRC
10000 PLN١٬٣٤٤٬٨٩٠٫٠٠٠٠٠ CRC