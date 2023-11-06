ألف زلوتي بولندي إلى كولون كوستاريكي

تحويل PLN إلى CRC بسعر الصرف الحقيقي

1000 pln
128384.00 crc

1.00000 PLN = 128.38400 CRC

Mid-market exchange rate at 06:05
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1USD10.93110.80755983.20250.896651299.7111.02922.7291
1EUR1.07410.867389.35950.9631395.8911.845124.411
1GBP1.23831.1531103.031.110341609.4313.657428.146
1INR0.01201890.01119080.0097059410.010776715.6210.1325560.273177

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى كولون كوستاريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CRC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى CRC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for زلالة بولندية

PLN إلى USD

PLN إلى EUR

PLN إلى GBP

PLN إلى INR

PLN إلى CHF

PLN إلى KRW

PLN إلى NOK

PLN إلى CZK

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / كوستاريكا كولوين
1 PLN128.38400 CRC
5 PLN641.92000 CRC
10 PLN1283.84000 CRC
20 PLN2567.68000 CRC
50 PLN6419.20000 CRC
100 PLN12838.40000 CRC
250 PLN32096.00000 CRC
500 PLN64192.00000 CRC
1000 PLN128384.00000 CRC
2000 PLN256768.00000 CRC
5000 PLN641920.00000 CRC
10000 PLN1283840.00000 CRC
معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / الزلوتي البولندي
1 CRC0.00779 PLN
5 CRC0.03895 PLN
10 CRC0.07789 PLN
20 CRC0.15578 PLN
50 CRC0.38946 PLN
100 CRC0.77891 PLN
250 CRC1.94728 PLN
500 CRC3.89457 PLN
1000 CRC7.78914 PLN
2000 CRC15.57828 PLN
5000 CRC38.94570 PLN
10000 CRC77.89140 PLN