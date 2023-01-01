كولون كوستاريكي إلى دولار هونغ كونغ

تحويل CRC إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 crc
14.66 hkd

1.00000 CRC = 0.01466 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:32 UTC
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CRC إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.065688.58811.437871.66150.964718.1965
1GBP1.1548711.23065102.3091.660581.918841.114121.0149
1USD0.938450.812579183.13451.349351.559210.905317.0763
1INR0.01128820.009774270.012028710.01623090.01875530.01088960.205406

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / دولار هونغ كونغ
1 CRC0.01466 HKD
5 CRC0.07331 HKD
10 CRC0.14663 HKD
20 CRC0.29325 HKD
50 CRC0.73313 HKD
100 CRC1.46625 HKD
250 CRC3.66562 HKD
500 CRC7.33125 HKD
1000 CRC14.66250 HKD
2000 CRC29.32500 HKD
5000 CRC73.31250 HKD
10000 CRC146.62500 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / كوستاريكا كولوين
100 HKD6820.14000 CRC
200 HKD13640.28000 CRC
300 HKD20460.42000 CRC
500 HKD34100.70000 CRC
1000 HKD68201.40000 CRC
2000 HKD136402.80000 CRC
2500 HKD170503.50000 CRC
3000 HKD204604.20000 CRC
4000 HKD272805.60000 CRC
5000 HKD341007.00000 CRC
10000 HKD682014.00000 CRC
20000 HKD1364028.00000 CRC