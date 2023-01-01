كولون كوستاريكي إلى دولار بليزي

تحويل CRC إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ crc
٣٫٧٨ bzd

1.00000 CRC = 0.00378 BZD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:28 UTC
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CRC إلى BZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 BZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.0658588.60391.438261.662010.9643518.1941
1GBP1.1550711.23115102.3451.661311.919771.1138921.0157
1USD0.938250.812249183.12981.34941.559330.904817.07
1INR0.01128620.009770850.012029410.01623240.01875780.01088420.205342

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / دولار بليز
1 CRC0.00378 BZD
5 CRC0.01890 BZD
10 CRC0.03779 BZD
20 CRC0.07559 BZD
50 CRC0.18897 BZD
100 CRC0.37794 BZD
250 CRC0.94485 BZD
500 CRC1.88970 BZD
1000 CRC3.77940 BZD
2000 CRC7.55880 BZD
5000 CRC18.89700 BZD
10000 CRC37.79400 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / كوستاريكا كولوين
1 BZD264.59200 CRC
5 BZD1322.96000 CRC
10 BZD2645.92000 CRC
20 BZD5291.84000 CRC
50 BZD13229.60000 CRC
100 BZD26459.20000 CRC
250 BZD66148.00000 CRC
500 BZD132296.00000 CRC
1000 BZD264592.00000 CRC
2000 BZD529184.00000 CRC
5000 BZD1322960.00000 CRC
10000 BZD2645920.00000 CRC