Kosta Rika kolonundan Belize dolarına

Reel döviz kuru ile CRC → BZD çevirin

1.000 crc
3,98 bzd

1,000 CRC = 0,003979 BZD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kosta Rika kolonundan Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak CRC ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut CRC → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kosta Rika kolonu için en iyi döviz çiftleri

CRC → USD

CRC → EUR

CRC → GBP

CRC → INR

CRC → JPY

CRC → RUB

CRC → AUD

CRC → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Belize Doları
1 CRC0,00398 BZD
5 CRC0,01990 BZD
10 CRC0,03979 BZD
20 CRC0,07958 BZD
50 CRC0,19896 BZD
100 CRC0,39792 BZD
250 CRC0,99480 BZD
500 CRC1,98959 BZD
1000 CRC3,97919 BZD
2000 CRC7,95838 BZD
5000 CRC19,89595 BZD
10000 CRC39,79190 BZD
Çevrim kurları Belize Doları / Kosta Rika Kolonu
1 BZD251,30800 CRC
5 BZD1.256,54000 CRC
10 BZD2.513,08000 CRC
20 BZD5.026,16000 CRC
50 BZD12.565,40000 CRC
100 BZD25.130,80000 CRC
250 BZD62.827,00000 CRC
500 BZD125.654,00000 CRC
1000 BZD251.308,00000 CRC
2000 BZD502.616,00000 CRC
5000 BZD1.256.540,00000 CRC
10000 BZD2.513.080,00000 CRC