100 بيزو كولومبي إلى دولار بهامي

تحويل COP إلى BSD بسعر الصرف الحقيقي

100 cop
0.02 bsd

$1.000 COP = B$0.0002456 BSD

Mid-market exchange rate at 10:59
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

COP إلى BSD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 USDEURCADGBPAUDSGDPHPZAR
1 USD10.9161.3730.7841.5161.32557.29618.229
1 EUR1.09211.4990.8561.6551.44762.5719.907
1 CAD0.7280.66710.5711.1040.96541.73813.279
1 GBP1.2761.1681.75111.9341.69173.10123.257

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو كولومبي إلى دولار بهامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار COP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BSD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل COP الحالي إلى BSD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Colombian pesos

COP إلى USD

COP إلى EUR

COP إلى CAD

COP إلى GBP

COP إلى AUD

COP إلى SGD

COP إلى PHP

COP إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل البيزو الكولومبي / دولار البهامي
1 COP٠٫٠٠٠٢٥ BSD
5 COP٠٫٠٠١٢٣ BSD
10 COP٠٫٠٠٢٤٦ BSD
20 COP٠٫٠٠٤٩١ BSD
50 COP٠٫٠١٢٢٨ BSD
100 COP٠٫٠٢٤٥٦ BSD
250 COP٠٫٠٦١٤١ BSD
500 COP٠٫١٢٢٨١ BSD
1000 COP٠٫٢٤٥٦٣ BSD
2000 COP٠٫٤٩١٢٥ BSD
5000 COP١٫٢٢٨١٣ BSD
10000 COP٢٫٤٥٦٢٥ BSD
معدلات التحويل دولار البهامي / البيزو الكولومبي
1 BSD٤٬٠٧١٫٢٥٠٠٠ COP
5 BSD٢٠٬٣٥٦٫٢٥٠٠٠ COP
10 BSD٤٠٬٧١٢٫٥٠٠٠٠ COP
20 BSD٨١٬٤٢٥٫٠٠٠٠٠ COP
50 BSD٢٠٣٬٥٦٢٫٥٠٠٠٠ COP
100 BSD٤٠٧٬١٢٥٫٠٠٠٠٠ COP
250 BSD١٬٠١٧٬٨١٢٫٥٠٠٠٠ COP
500 BSD٢٬٠٣٥٬٦٢٥٫٠٠٠٠٠ COP
1000 BSD٤٬٠٧١٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ COP
2000 BSD٨٬١٤٢٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ COP
5000 BSD٢٠٬٣٥٦٬٢٥٠٫٠٠٠٠٠ COP
10000 BSD٤٠٬٧١٢٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ COP