500 بيزو تشيلي إلى الدولار الغياني

تحويل CLP إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ clp
١٢٢٫٨٠ gyd

1.00000 CLP = 0.24561 GYD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:5 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

CLP إلى GYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 GYD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85461.0789589.26211.466721.670720.95518.5237
1GBP1.1701411.26255104.4511.716311.955021.1174821.6758
1USD0.926850.792048182.73051.35941.548470.885117.1683
1INR0.0112030.009573830.012087410.01643170.0187170.01069860.207521

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / دولار غياني
1 CLP0.24561 GYD
5 CLP1.22803 GYD
10 CLP2.45607 GYD
20 CLP4.91214 GYD
50 CLP12.28035 GYD
100 CLP24.56070 GYD
250 CLP61.40175 GYD
500 CLP122.80350 GYD
1000 CLP245.60700 GYD
2000 CLP491.21400 GYD
5000 CLP1228.03500 GYD
10000 CLP2456.07000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / Chilean Peso
1 GYD4.07154 CLP
5 GYD20.35770 CLP
10 GYD40.71540 CLP
20 GYD81.43080 CLP
50 GYD203.57700 CLP
100 GYD407.15400 CLP
250 GYD1017.88500 CLP
500 GYD2035.77000 CLP
1000 GYD4071.54000 CLP
2000 GYD8143.08000 CLP
5000 GYD20357.70000 CLP
10000 GYD40715.40000 CLP