5 بيزو تشيلي إلى الدولار الغياني

تحويل CLP إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

٥ clp
١٫٢٣ gyd

1.00000 CLP = 0.24581 GYD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:6 UTC
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CLP إلى GYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 GYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854851.0788589.24361.46671.671080.9552518.5132
1GBP1.169811.26205104.3981.715761.954851.1174521.6569
1USD0.926950.792362182.7211.35951.548950.885417.1601
1INR0.01120530.009578720.012088810.01643480.0187250.01070340.207446

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / دولار غياني
1 CLP0.24581 GYD
5 CLP1.22904 GYD
10 CLP2.45809 GYD
20 CLP4.91618 GYD
50 CLP12.29045 GYD
100 CLP24.58090 GYD
250 CLP61.45225 GYD
500 CLP122.90450 GYD
1000 CLP245.80900 GYD
2000 CLP491.61800 GYD
5000 CLP1229.04500 GYD
10000 CLP2458.09000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / Chilean Peso
1 GYD4.06820 CLP
5 GYD20.34100 CLP
10 GYD40.68200 CLP
20 GYD81.36400 CLP
50 GYD203.41000 CLP
100 GYD406.82000 CLP
250 GYD1017.05000 CLP
500 GYD2034.10000 CLP
1000 GYD4068.20000 CLP
2000 GYD8136.40000 CLP
5000 GYD20341.00000 CLP
10000 GYD40682.00000 CLP