10 بيزو تشيلي إلى الدولار الغياني

تحويل CLP إلى GYD بسعر الصرف الحقيقي

10 clp
2.46 gyd

1.00000 CLP = 0.24559 GYD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:4 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

CLP إلى GYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 GYD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854751.079189.27451.466821.670690.955118.526
1GBP1.1699311.2625104.4471.716121.954641.117421.6746
1USD0.926650.792079182.73051.35931.548230.8851517.168
1INR0.01120140.009574210.012087410.01643050.01871410.01069920.207517

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى الدولار الغياني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى GYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / دولار غياني
1 CLP0.24559 GYD
5 CLP1.22796 GYD
10 CLP2.45593 GYD
20 CLP4.91186 GYD
50 CLP12.27965 GYD
100 CLP24.55930 GYD
250 CLP61.39825 GYD
500 CLP122.79650 GYD
1000 CLP245.59300 GYD
2000 CLP491.18600 GYD
5000 CLP1227.96500 GYD
10000 CLP2455.93000 GYD
معدلات التحويل دولار غياني / Chilean Peso
1 GYD4.07178 CLP
5 GYD20.35890 CLP
10 GYD40.71780 CLP
20 GYD81.43560 CLP
50 GYD203.58900 CLP
100 GYD407.17800 CLP
250 GYD1017.94500 CLP
500 GYD2035.89000 CLP
1000 GYD4071.78000 CLP
2000 GYD8143.56000 CLP
5000 GYD20358.90000 CLP
10000 GYD40717.80000 CLP