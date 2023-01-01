10 دولار بليزي إلى روبية باكستانية

تحويل BZD إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

10 bzd
1515.60 pkr

1.00000 BZD = 151.56000 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:54 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BZD إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BZD → 0 PKR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855351.0889.31351.468371.67040.9551518.4831
1GBP1.1691111.26265104.4181.71671.95291.1166821.609
1USD0.925950.791985182.69771.35961.546670.884417.114
1INR0.01119650.009576870.012092210.01644060.01870270.01069440.206947

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بليزي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BZD الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بليز / Pakistani Rupee
1 BZD151.56000 PKR
5 BZD757.80000 PKR
10 BZD1515.60000 PKR
20 BZD3031.20000 PKR
50 BZD7578.00000 PKR
100 BZD15156.00000 PKR
250 BZD37890.00000 PKR
500 BZD75780.00000 PKR
1000 BZD151560.00000 PKR
2000 BZD303120.00000 PKR
5000 BZD757800.00000 PKR
10000 BZD1515600.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / دولار بليز
1 PKR0.00660 BZD
5 PKR0.03299 BZD
10 PKR0.06598 BZD
20 PKR0.13196 BZD
50 PKR0.32990 BZD
100 PKR0.65980 BZD
250 PKR1.64951 BZD
500 PKR3.29902 BZD
1000 PKR6.59804 BZD
2000 PKR13.19608 BZD
5000 PKR32.99020 BZD
10000 PKR65.98040 BZD