بولا بوتسواني إلى فرنك غرب إفريقي

تحويل BWP إلى XOF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
٤٤٬٩٥١ xof

1.00000 BWP = 44.95120 XOF

متوسط سعر صرف السوق عند 7:11 UTC
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BWP إلى XOF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 XOF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063988.44731.435091.65820.957418.1821
1GBP1.1580811.2321102.4311.661981.920361.1087421.0566
1USD0.93990.811622183.1351.34891.55860.899917.09
1INR0.01130620.00976270.012028610.01622540.01874790.01082460.205569

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى فرنك غرب إفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XOF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى XOF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بولا بوتسوانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 BWP44.95120 XOF
5 BWP224.75600 XOF
10 BWP449.51200 XOF
20 BWP899.02400 XOF
50 BWP2247.56000 XOF
100 BWP4495.12000 XOF
250 BWP11237.80000 XOF
500 BWP22475.60000 XOF
1000 BWP44951.20000 XOF
2000 BWP89902.40000 XOF
5000 BWP224756.00000 XOF
10000 BWP449512.00000 XOF
معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / Botswanan Pula
1 XOF0.02225 BWP
5 XOF0.11123 BWP
10 XOF0.22246 BWP
20 XOF0.44493 BWP
50 XOF1.11231 BWP
100 XOF2.22463 BWP
250 XOF5.56158 BWP
500 XOF11.12315 BWP
1000 XOF22.24630 BWP
2000 XOF44.49260 BWP
5000 XOF111.23150 BWP
10000 XOF222.46300 BWP