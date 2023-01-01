ألف بولا بوتسواني إلى روبل روسي

تحويل BWP إلى RUB بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bwp
٧٬١١٣٫٧١ rub

1.00000 BWP = 7.11371 RUB

متوسط سعر صرف السوق عند 9:22 UTC
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BWP إلى RUB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 RUB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85471.0889.33491.469121.671050.955218.4886
1GBP1.1711.2636104.5221.718881.955131.1175921.6317
1USD0.925950.79139182.71751.36031.547270.884417.1191
1INR0.01119380.009567380.012089310.01644510.01870550.01069180.206959

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى روبل روسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RUB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى RUB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / الروبل الروسي
1 BWP7.11371 RUB
5 BWP35.56855 RUB
10 BWP71.13710 RUB
20 BWP142.27420 RUB
50 BWP355.68550 RUB
100 BWP711.37100 RUB
250 BWP1778.42750 RUB
500 BWP3556.85500 RUB
1000 BWP7113.71000 RUB
2000 BWP14227.42000 RUB
5000 BWP35568.55000 RUB
10000 BWP71137.10000 RUB
معدلات التحويل الروبل الروسي / Botswanan Pula
1 RUB0.14057 BWP
5 RUB0.70287 BWP
10 RUB1.40574 BWP
20 RUB2.81148 BWP
50 RUB7.02870 BWP
100 RUB14.05740 BWP
250 RUB35.14350 BWP
500 RUB70.28700 BWP
1000 RUB140.57400 BWP
2000 RUB281.14800 BWP
5000 RUB702.87000 BWP
10000 RUB1405.74000 BWP