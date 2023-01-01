100 بولا بوتسواني إلى دينار أردني

تحويل BWP إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

100 bwp
5.220 jod

1.00000 BWP = 0.05220 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:54 UTC
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BWP إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854751.079789.28331.468121.671230.9546518.4881
1GBP1.1699311.2632104.4571.717641.955271.1168821.6303
1USD0.92620.79164182.69271.359751.547870.8841517.1234
1INR0.01120030.009573280.01209310.01644340.01871830.0106920.207073

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Botswanan Pula / الدينار الأردني
1 BWP0.05220 JOD
5 BWP0.26099 JOD
10 BWP0.52198 JOD
20 BWP1.04396 JOD
50 BWP2.60990 JOD
100 BWP5.21980 JOD
250 BWP13.04950 JOD
500 BWP26.09900 JOD
1000 BWP52.19800 JOD
2000 BWP104.39600 JOD
5000 BWP260.99000 JOD
10000 BWP521.98000 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / Botswanan Pula
1 JOD19.15780 BWP
5 JOD95.78900 BWP
10 JOD191.57800 BWP
20 JOD383.15600 BWP
50 JOD957.89000 BWP
100 JOD1915.78000 BWP
250 JOD4789.45000 BWP
500 JOD9578.90000 BWP
1000 JOD19157.80000 BWP
2000 JOD38315.60000 BWP
5000 JOD95789.00000 BWP
10000 JOD191578.00000 BWP