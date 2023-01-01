5 نغولتروم بوتاني إلى كواشا زامبي

تحويل BTN إلى ZMW بسعر الصرف الحقيقي

5 btn
1.23 zmw

1.00000 BTN = 0.24578 ZMW

متوسط سعر صرف السوق عند 5:23 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BTN إلى ZMW مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 ZMW
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855251.080189.31571.467961.670170.954218.4648
1GBP1.1692511.2629104.4321.716411.952841.115721.5899
1USD0.925850.791828182.69211.35911.546310.883517.0955
1INR0.01119620.009575620.012093110.01643570.01869960.01068420.206737

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى كواشا زامبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZMW في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى ZMW وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / زيميو
1 BTN0.24578 ZMW
5 BTN1.22888 ZMW
10 BTN2.45776 ZMW
20 BTN4.91552 ZMW
50 BTN12.28880 ZMW
100 BTN24.57760 ZMW
250 BTN61.44400 ZMW
500 BTN122.88800 ZMW
1000 BTN245.77600 ZMW
2000 BTN491.55200 ZMW
5000 BTN1228.88000 ZMW
10000 BTN2457.76000 ZMW
معدلات التحويل زيميو / نغولتروم بوتاني
1 ZMW4.06874 BTN
5 ZMW20.34370 BTN
10 ZMW40.68740 BTN
20 ZMW81.37480 BTN
50 ZMW203.43700 BTN
100 ZMW406.87400 BTN
250 ZMW1017.18500 BTN
500 ZMW2034.37000 BTN
1000 ZMW4068.74000 BTN
2000 ZMW8137.48000 BTN
5000 ZMW20343.70000 BTN
10000 ZMW40687.40000 BTN