10 دولار بهامي إلى بات تايلاندي

تحويل BSD إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bsd
٣٥١٫٦٠ thb

1.00000 BSD = 35.16000 THB

متوسط سعر صرف السوق عند 4:52 UTC
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BSD إلى THB مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BSD → 0 THB
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855451.078389.22821.464921.668030.954318.4084
1GBP1.1689811.2605104.3051.712451.949881.1155521.5189
1USD0.92740.793336182.7491.358551.546910.88517.0717
1INR0.01120720.009587260.012084710.01641770.0186940.0106950.206307

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بهامي إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BSD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BSD الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار البهامي / باهت تايلندي
1 BSD35.16000 THB
5 BSD175.80000 THB
10 BSD351.60000 THB
20 BSD703.20000 THB
50 BSD1758.00000 THB
100 BSD3516.00000 THB
250 BSD8790.00000 THB
500 BSD17580.00000 THB
1000 BSD35160.00000 THB
2000 BSD70320.00000 THB
5000 BSD175800.00000 THB
10000 BSD351600.00000 THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / دولار البهامي
1 THB0.02844 BSD
5 THB0.14221 BSD
10 THB0.28441 BSD
20 THB0.56883 BSD
50 THB1.42207 BSD
100 THB2.84414 BSD
250 THB7.11035 BSD
500 THB14.22070 BSD
1000 THB28.44140 BSD
2000 THB56.88280 BSD
5000 THB142.20700 BSD
10000 THB284.41400 BSD