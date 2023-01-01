بوليفيانو بوليفي إلى سيدي غاني

تحويل BOB إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bob
١٬٦١٦٫٤٤ ghs

1.00000 BOB = 1.61644 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 5:58 UTC
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BOB إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BOB → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.0635588.39431.434991.660890.956918.2202
1GBP1.1583511.2319102.3861.662141.923791.1084221.1043
1USD0.940250.811754183.11251.349251.561650.899817.1315
1INR0.01131290.009766930.012031910.0162340.01878950.01082630.206124

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بوليفيانو بوليفي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BOB في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BOB الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bolivian Boliviano / Ghanaian Cedi
1 BOB1.61644 GHS
5 BOB8.08220 GHS
10 BOB16.16440 GHS
20 BOB32.32880 GHS
50 BOB80.82200 GHS
100 BOB161.64400 GHS
250 BOB404.11000 GHS
500 BOB808.22000 GHS
1000 BOB1616.44000 GHS
2000 BOB3232.88000 GHS
5000 BOB8082.20000 GHS
10000 BOB16164.40000 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / Bolivian Boliviano
1 GHS0.61864 BOB
5 GHS3.09322 BOB
10 GHS6.18644 BOB
20 GHS12.37288 BOB
50 GHS30.93220 BOB
100 GHS61.86440 BOB
250 GHS154.66100 BOB
500 GHS309.32200 BOB
1000 GHS618.64400 BOB
2000 GHS1237.28800 BOB
5000 GHS3093.22000 BOB
10000 GHS6186.44000 BOB