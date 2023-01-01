دينار بحريني إلى دولار شرق الكاريبي

تحويل BHD إلى XCD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bhd
٧٬١٨٨٫٧١ xcd

1.00000 BHD = 7.18871 XCD

متوسط سعر صرف السوق عند 5:23 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BHD إلى XCD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 XCD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.39031.434881.659830.9570518.218
1GBP1.1584811.23225102.3961.662241.922841.1087221.1047
1USD0.94010.811524183.0971.348951.560430.8997517.127
1INR0.01131350.009765980.012034110.01623340.01877840.01082770.206109

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى دولار شرق الكاريبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XCD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى XCD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

BHD إلى USD

BHD إلى INR

BHD إلى EUR

BHD إلى NZD

BHD إلى ZAR

BHD إلى NGN

BHD إلى CAD

BHD إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bahraini Dinar / دولار شرق الكاريبي
1 BHD7.18871 XCD
5 BHD35.94355 XCD
10 BHD71.88710 XCD
20 BHD143.77420 XCD
50 BHD359.43550 XCD
100 BHD718.87100 XCD
250 BHD1797.17750 XCD
500 BHD3594.35500 XCD
1000 BHD7188.71000 XCD
2000 BHD14377.42000 XCD
5000 BHD35943.55000 XCD
10000 BHD71887.10000 XCD
معدلات التحويل دولار شرق الكاريبي / Bahraini Dinar
1 XCD0.13911 BHD
5 XCD0.69554 BHD
10 XCD1.39107 BHD
20 XCD2.78214 BHD
50 XCD6.95535 BHD
100 XCD13.91070 BHD
250 XCD34.77675 BHD
500 XCD69.55350 BHD
1000 XCD139.10700 BHD
2000 XCD278.21400 BHD
5000 XCD695.53500 BHD
10000 XCD1391.07000 BHD