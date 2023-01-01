10 دينار بحريني إلى كولون سلفادوري

تحويل BHD إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bhd
٢٣٢٫٢٣ svc

1.00000 BHD = 23.22320 SVC

متوسط سعر صرف السوق عند 20:52 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BHD إلى SVC مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 SVC
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bahraini Dinar / كولون سلفادوري
1 BHD23.22320 SVC
5 BHD116.11600 SVC
10 BHD232.23200 SVC
20 BHD464.46400 SVC
50 BHD1161.16000 SVC
100 BHD2322.32000 SVC
250 BHD5805.80000 SVC
500 BHD11611.60000 SVC
1000 BHD23223.20000 SVC
2000 BHD46446.40000 SVC
5000 BHD116116.00000 SVC
10000 BHD232232.00000 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / Bahraini Dinar
1 SVC0.04306 BHD
5 SVC0.21530 BHD
10 SVC0.43060 BHD
20 SVC0.86121 BHD
50 SVC2.15302 BHD
100 SVC4.30604 BHD
250 SVC10.76510 BHD
500 SVC21.53020 BHD
1000 SVC43.06040 BHD
2000 SVC86.12080 BHD
5000 SVC215.30200 BHD
10000 SVC430.60400 BHD