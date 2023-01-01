دولار بربادوسي إلى روبية سريلانكي

تحويل BBD إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bbd
١٦٠٬٧١٥ lkr

1.00000 BBD = 160.71500 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:10 UTC
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BBD إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BBD → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063788.36261.434931.659830.957218.2171
1GBP1.1583511.23215102.3561.662171.922681.1087721.102
1USD0.94010.811589183.0711.3491.560430.899917.1262
1INR0.0113170.009769830.012037910.01623910.01878430.01083290.206163

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بربادوسي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BBD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BBD الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بربادوسي / روبية سريلانكية
1 BBD160.71500 LKR
5 BBD803.57500 LKR
10 BBD1607.15000 LKR
20 BBD3214.30000 LKR
50 BBD8035.75000 LKR
100 BBD16071.50000 LKR
250 BBD40178.75000 LKR
500 BBD80357.50000 LKR
1000 BBD160715.00000 LKR
2000 BBD321430.00000 LKR
5000 BBD803575.00000 LKR
10000 BBD1607150.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / دولار بربادوسي
1 LKR0.00622 BBD
5 LKR0.03111 BBD
10 LKR0.06222 BBD
20 LKR0.12444 BBD
50 LKR0.31111 BBD
100 LKR0.62222 BBD
250 LKR1.55555 BBD
500 LKR3.11109 BBD
1000 LKR6.22219 BBD
2000 LKR12.44438 BBD
5000 LKR31.11095 BBD
10000 LKR62.22190 BBD