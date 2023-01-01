دولار بربادوسي إلى دولار أمريكي

تحويل BBD إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 bbd
495.27 usd

1.00000 BBD = 0.49527 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:56 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BBD إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BBD → 0 USD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063788.37431.434821.659570.957318.2181
1GBP1.1583511.23215102.3691.662051.922381.1088821.1032
1USD0.94020.811589183.0821.34891.560180.9000517.1271
1INR0.01131550.009768540.012036310.01623580.01877880.01083330.206147

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بربادوسي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BBD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BBD الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بربادوسي

BBD إلى USD

BBD إلى SGD

BBD إلى EUR

BBD إلى ZAR

BBD إلى GBP

BBD إلى CAD

BBD إلى NGN

BBD إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل دولار بربادوسي / دولار أمريكي
1 BBD0.49527 USD
5 BBD2.47635 USD
10 BBD4.95270 USD
20 BBD9.90540 USD
50 BBD24.76350 USD
100 BBD49.52700 USD
250 BBD123.81750 USD
500 BBD247.63500 USD
1000 BBD495.27000 USD
2000 BBD990.54000 USD
5000 BBD2476.35000 USD
10000 BBD4952.70000 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / دولار بربادوسي
1 USD2.01910 BBD
5 USD10.09550 BBD
10 USD20.19100 BBD
20 USD40.38200 BBD
50 USD100.95500 BBD
100 USD201.91000 BBD
250 USD504.77500 BBD
500 USD1009.55000 BBD
1000 USD2019.10000 BBD
2000 USD4038.20000 BBD
5000 USD10095.50000 BBD
10000 USD20191.00000 BBD