دولار بربادوسي إلى يورو

تحويل BBD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bbd
٤٦٥٫٧٠ eur

1.00000 BBD = 0.46570 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 4:29 UTC
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BBD إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BBD → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063588.34491.434771.659640.957218.2139
1GBP1.1584811.23205102.3461.662161.922671.108921.1006
1USD0.94030.811655183.071.34911.560550.9000517.1264
1INR0.01131930.009770740.01203810.01624050.0187860.01083480.206168

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بربادوسي إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BBD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BBD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بربادوسي / اليورو
1 BBD0.46570 EUR
5 BBD2.32849 EUR
10 BBD4.65698 EUR
20 BBD9.31396 EUR
50 BBD23.28490 EUR
100 BBD46.56980 EUR
250 BBD116.42450 EUR
500 BBD232.84900 EUR
1000 BBD465.69800 EUR
2000 BBD931.39600 EUR
5000 BBD2328.49000 EUR
10000 BBD4656.98000 EUR
معدلات التحويل اليورو / دولار بربادوسي
1 EUR2.14731 BBD
5 EUR10.73655 BBD
10 EUR21.47310 BBD
20 EUR42.94620 BBD
50 EUR107.36550 BBD
100 EUR214.73100 BBD
250 EUR536.82750 BBD
500 EUR1073.65500 BBD
1000 EUR2147.31000 BBD
2000 EUR4294.62000 BBD
5000 EUR10736.55000 BBD
10000 EUR21473.10000 BBD