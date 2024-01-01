Barbados dolarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile BBD → LKR çevirin

1.000 bbd
149.168 lkr

1,000 BBD = 149,2 LKR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDSGDEURZARGBPCADNGNINR
1 USD11,3620,9418,8620,8031,3771.239,8683,609
1 SGD0,73410,6913,8540,591,012910,65761,41
1 EUR1,0641,449120,0710,8551,4661.319,3488,969
1 ZAR0,0530,0720,0510,0430,07365,7344,433

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Barbados dolarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BBD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BBD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Barbados doları için en iyi döviz çiftleri

BBD → USD

BBD → SGD

BBD → EUR

BBD → ZAR

BBD → GBP

BBD → CAD

BBD → NGN

BBD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Barbados Doları / Sri Lanka Rupisi
1 BBD149,16800 LKR
5 BBD745,84000 LKR
10 BBD1.491,68000 LKR
20 BBD2.983,36000 LKR
50 BBD7.458,40000 LKR
100 BBD14.916,80000 LKR
250 BBD37.292,00000 LKR
500 BBD74.584,00000 LKR
1000 BBD149.168,00000 LKR
2000 BBD298.336,00000 LKR
5000 BBD745.840,00000 LKR
10000 BBD1.491.680,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Barbados Doları
1 LKR0,00670 BBD
5 LKR0,03352 BBD
10 LKR0,06704 BBD
20 LKR0,13408 BBD
50 LKR0,33519 BBD
100 LKR0,67039 BBD
250 LKR1,67597 BBD
500 LKR3,35194 BBD
1000 LKR6,70387 BBD
2000 LKR13,40774 BBD
5000 LKR33,51935 BBD
10000 LKR67,03870 BBD