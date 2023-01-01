مانات أذربيجاني إلى جنيه سانت هيليني

تحويل AZN إلى SHP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ azn
٤٧٥٫١٥ shp

1.00000 AZN = 0.47515 SHP

متوسط سعر صرف السوق عند 4:6 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

AZN إلى SHP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 SHP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.063588.34281.435031.659510.957418.2108
1GBP1.1582111.23175102.3191.662061.922061.1088721.0919
1USD0.94030.811853183.0681.349351.560430.900217.1235
1INR0.01131950.009773360.012038310.01624390.01878490.01083690.206138

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى جنيه سانت هيليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SHP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى SHP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مانات أذربيجاني

AZN إلى USD

AZN إلى INR

AZN إلى SGD

AZN إلى EUR

AZN إلى NZD

AZN إلى CAD

AZN إلى GBP

AZN إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل مانات أذربيجان / جنيه سانت هيلانة
1 AZN0.47515 SHP
5 AZN2.37575 SHP
10 AZN4.75150 SHP
20 AZN9.50300 SHP
50 AZN23.75750 SHP
100 AZN47.51500 SHP
250 AZN118.78750 SHP
500 AZN237.57500 SHP
1000 AZN475.15000 SHP
2000 AZN950.30000 SHP
5000 AZN2375.75000 SHP
10000 AZN4751.50000 SHP
معدلات التحويل جنيه سانت هيلانة / مانات أذربيجان
1 SHP2.10460 AZN
5 SHP10.52300 AZN
10 SHP21.04600 AZN
20 SHP42.09200 AZN
50 SHP105.23000 AZN
100 SHP210.46000 AZN
250 SHP526.15000 AZN
500 SHP1052.30000 AZN
1000 SHP2104.60000 AZN
2000 SHP4209.20000 AZN
5000 SHP10523.00000 AZN
10000 SHP21046.00000 AZN