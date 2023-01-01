مانات أذربيجاني إلى سول بيروفي

تحويل AZN إلى PEN بسعر الصرف الحقيقي

1000 azn
2190.15 pen

1.00000 AZN = 2.19015 PEN

متوسط سعر صرف السوق عند 4:3 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

AZN إلى PEN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AZN → 0 PEN
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863351.063688.34261.435281.659410.9573518.2147
1GBP1.1582811.23195102.3261.662451.922071.1088821.0978
1USD0.94020.811721183.061.349451.560180.900117.1255
1INR0.01131960.009772710.012039510.01624670.01878380.01083670.206182

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل مانات أذربيجاني إلى سول بيروفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AZN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PEN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AZN الحالي إلى PEN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for مانات أذربيجاني

AZN إلى USD

AZN إلى INR

AZN إلى SGD

AZN إلى EUR

AZN إلى NZD

AZN إلى CAD

AZN إلى GBP

AZN إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل مانات أذربيجان / Peruvian Nuevo Sol
1 AZN2.19015 PEN
5 AZN10.95075 PEN
10 AZN21.90150 PEN
20 AZN43.80300 PEN
50 AZN109.50750 PEN
100 AZN219.01500 PEN
250 AZN547.53750 PEN
500 AZN1095.07500 PEN
1000 AZN2190.15000 PEN
2000 AZN4380.30000 PEN
5000 AZN10950.75000 PEN
10000 AZN21901.50000 PEN
معدلات التحويل Peruvian Nuevo Sol / مانات أذربيجان
1 PEN0.45659 AZN
5 PEN2.28295 AZN
10 PEN4.56590 AZN
20 PEN9.13180 AZN
50 PEN22.82950 AZN
100 PEN45.65900 AZN
250 PEN114.14750 AZN
500 PEN228.29500 AZN
1000 PEN456.59000 AZN
2000 PEN913.18000 AZN
5000 PEN2282.95000 AZN
10000 PEN4565.90000 AZN