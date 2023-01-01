1 درام أرميني إلى ليك ألباني

تحويل AMD إلى ALL بسعر الصرف الحقيقي

١ amd
٠٫٢٣ all

1.00000 AMD = 0.23448 ALL

Mid-market exchange rate at 20:22
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85781.076289.81431.461911.635690.9473518.6778
1 GBP1.1657711.2546104.7031.704251.906831.1043921.774
1 USD0.92920.797067183.4551.35841.519870.8802517.3553
1 INR0.01113410.009550860.011982510.0162770.01821190.01054760.20796

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for درام أرميني

AMD إلى USD

AMD إلى EUR

AMD إلى GBP

AMD إلى INR

AMD إلى JPY

AMD إلى RUB

AMD إلى AUD

AMD إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل درام أرمينية / ليك ألباني
1 AMD0.23448 ALL
5 AMD1.17239 ALL
10 AMD2.34477 ALL
20 AMD4.68954 ALL
50 AMD11.72385 ALL
100 AMD23.44770 ALL
250 AMD58.61925 ALL
500 AMD117.23850 ALL
1000 AMD234.47700 ALL
2000 AMD468.95400 ALL
5000 AMD1172.38500 ALL
10000 AMD2344.77000 ALL
معدلات التحويل ليك ألباني / درام أرمينية
1 ALL4.26480 AMD
5 ALL21.32400 AMD
10 ALL42.64800 AMD
20 ALL85.29600 AMD
50 ALL213.24000 AMD
100 ALL426.48000 AMD
250 ALL1066.20000 AMD
500 ALL2132.40000 AMD
1000 ALL4264.80000 AMD
2000 ALL8529.60000 AMD
5000 ALL21324.00000 AMD
10000 ALL42648.00000 AMD