ألف ليك ألباني إلى درام أرميني

تحويل ALL إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ all
٤٬٢٦٣٫٦٢ amd

1.00000 ALL = 4.26362 AMD

Mid-market exchange rate at 18:43
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أعلى العملات

 USDEURGBPCADPHPMKDAUDINR
1 USD10.929450.7966541.3591555.530157.081.5202283.455
1 EUR1.075910.85711.4623159.744861.41241.635689.7892
1 GBP1.255251.1667311.7060769.704271.64971.90825104.757
1 CAD0.7357540.683850.586141140.856541.99681.1185161.4023

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليك ألباني إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ALL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ALL الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليك ألباني / درام أرمينية
1 ALL4.26362 AMD
5 ALL21.31810 AMD
10 ALL42.63620 AMD
20 ALL85.27240 AMD
50 ALL213.18100 AMD
100 ALL426.36200 AMD
250 ALL1065.90500 AMD
500 ALL2131.81000 AMD
1000 ALL4263.62000 AMD
2000 ALL8527.24000 AMD
5000 ALL21318.10000 AMD
10000 ALL42636.20000 AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / ليك ألباني
1 AMD0.23454 ALL
5 AMD1.17271 ALL
10 AMD2.34542 ALL
20 AMD4.69084 ALL
50 AMD11.72710 ALL
100 AMD23.45420 ALL
250 AMD58.63550 ALL
500 AMD117.27100 ALL
1000 AMD234.54200 ALL
2000 AMD469.08400 ALL
5000 AMD1172.71000 ALL
10000 AMD2345.42000 ALL