10 آلاف كواشا زامبي إلى دينار كويتي

تحويل ZMW إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

10000 zmw
133.712 kwd

1.00000 ZMW = 0.01337 KWD

Mid-market exchange rate at 08:34
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87651.085390.31631.486371.672650.964618.7667
1 GBP1.140911.2382103.041.695781.90831.1005121.4106
1 USD0.92140.807624183.21781.369551.541190.888817.2917
1 INR0.01107220.009704940.012016710.01645740.01851990.01068040.207788

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا زامبي إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZMW في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZMW الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل زيميو / Kuwaiti Dinar
1 ZMW0.01337 KWD
5 ZMW0.06686 KWD
10 ZMW0.13371 KWD
20 ZMW0.26742 KWD
50 ZMW0.66856 KWD
100 ZMW1.33712 KWD
250 ZMW3.34280 KWD
500 ZMW6.68560 KWD
1000 ZMW13.37120 KWD
2000 ZMW26.74240 KWD
5000 ZMW66.85600 KWD
10000 ZMW133.71200 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / زيميو
1 KWD74.78770 ZMW
5 KWD373.93850 ZMW
10 KWD747.87700 ZMW
20 KWD1495.75400 ZMW
50 KWD3739.38500 ZMW
100 KWD7478.77000 ZMW
250 KWD18696.92500 ZMW
500 KWD37393.85000 ZMW
1000 KWD74787.70000 ZMW
2000 KWD149575.40000 ZMW
5000 KWD373938.50000 ZMW
10000 KWD747877.00000 ZMW