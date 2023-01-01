100 فرنك غرب إفريقي إلى كولون سلفادوري

تحويل XOF إلى SVC بسعر الصرف الحقيقي

100 xof
1.43 svc

1.00000 XOF = 0.01429 SVC

Mid-market exchange rate at 23:38
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87411.085590.29131.485511.67090.9632518.7807
1 GBP1.1440311.24185103.2961.699471.911571.1019921.4857
1 USD0.921250.80525183.17951.36851.539290.887317.3014
1 INR0.01107530.009680870.012022210.01645240.01850560.01066730.208001

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى كولون سلفادوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SVC في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى SVC وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / كولون سلفادوري
1 XOF0.01429 SVC
5 XOF0.07144 SVC
10 XOF0.14288 SVC
20 XOF0.28575 SVC
50 XOF0.71439 SVC
100 XOF1.42877 SVC
250 XOF3.57193 SVC
500 XOF7.14385 SVC
1000 XOF14.28770 SVC
2000 XOF28.57540 SVC
5000 XOF71.43850 SVC
10000 XOF142.87700 SVC
معدلات التحويل كولون سلفادوري / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 SVC69.99020 XOF
5 SVC349.95100 XOF
10 SVC699.90200 XOF
20 SVC1399.80400 XOF
50 SVC3499.51000 XOF
100 SVC6999.02000 XOF
250 SVC17497.55000 XOF
500 SVC34995.10000 XOF
1000 SVC69990.20000 XOF
2000 SVC139980.40000 XOF
5000 SVC349951.00000 XOF
10000 SVC699902.00000 XOF