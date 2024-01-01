100 CFA Frangı BCEAO'dan El Salvador kolonuna

Reel döviz kuru ile XOF → SVC çevirin

1,000CFA XOF = 0,01409₡ SVC

12:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XOF → SVC çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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SVC
1 XOF → SVCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01460,0149
Düşük0,01400,0140
Ortalama0,01430,0146
Değişim-2.80%-5.29%
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1 XOF → SVC istatistikleri

XOF → SVC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0146, en düşük 0,0140 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0143 oldu. XOF → SVC kurundaki değişiklik -2.80 değerindeydi.

XOF → SVC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0149, en düşük 0,0140 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0146 oldu. XOF → SVC kurundaki değişiklik -5.29 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiXOF - SVC tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDGBPCADEURAUDMADSGDNGN
1 USD10,7911,4020,9471,5399,9891,341.725,21
1 GBP1,26411,7721,1961,94512,6221,6932.179,89
1 CAD0,7130,56410,6751,0987,1240,9561.230,32
1 EUR1,0560,8361,48111,62610,5531,4151.822,6

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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CFA Frangı BCEAO'dan El Salvador kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XOF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SVC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XOF → SVC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFA frangı BCEAO için en iyi döviz çiftleri

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Çevrim kurları CFA Frangı BCEAO / El Salvador Kolonu
1 XOF0,01409 SVC
5 XOF0,07046 SVC
10 XOF0,14092 SVC
20 XOF0,28185 SVC
50 XOF0,70462 SVC
100 XOF1,40924 SVC
250 XOF3,52310 SVC
500 XOF7,04620 SVC
1000 XOF14,09240 SVC
2000 XOF28,18480 SVC
5000 XOF70,46200 SVC
10000 XOF140,92400 SVC
Çevrim kurları El Salvador Kolonu / CFA Frangı BCEAO
1 SVC70,96050 XOF
5 SVC354,80250 XOF
10 SVC709,60500 XOF
20 SVC1.419,21000 XOF
50 SVC3.548,02500 XOF
100 SVC7.096,05000 XOF
250 SVC17.740,12500 XOF
500 SVC35.480,25000 XOF
1000 SVC70.960,50000 XOF
2000 SVC141.921,00000 XOF
5000 SVC354.802,50000 XOF
10000 SVC709.605,00000 XOF