10 فرنك غرب إفريقي إلى كرونة نروجية

تحويل XOF إلى NOK بسعر الصرف الحقيقي

10 xof
0.18 nok

1.00000 XOF = 0.01765 NOK

Mid-market exchange rate at 00:23
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.87371.085590.29841.484911.667950.962918.773
1 GBP1.1445611.24235103.3461.699471.908961.1020921.4856
1 USD0.921250.804926183.1861.367951.536570.8870517.2943
1 INR0.01107440.009676220.012021310.01644450.01847150.01066350.207899

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غرب إفريقي إلى كرونة نروجية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XOF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NOK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XOF الحالي إلى NOK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك س ف ا وسط أفريقيا / كروني نرويجي
1 XOF0.01765 NOK
5 XOF0.08826 NOK
10 XOF0.17652 NOK
20 XOF0.35304 NOK
50 XOF0.88259 NOK
100 XOF1.76518 NOK
250 XOF4.41295 NOK
500 XOF8.82590 NOK
1000 XOF17.65180 NOK
2000 XOF35.30360 NOK
5000 XOF88.25900 NOK
10000 XOF176.51800 NOK
معدلات التحويل كروني نرويجي / فرنك س ف ا وسط أفريقيا
1 NOK56.65150 XOF
5 NOK283.25750 XOF
10 NOK566.51500 XOF
20 NOK1133.03000 XOF
50 NOK2832.57500 XOF
100 NOK5665.15000 XOF
250 NOK14162.87500 XOF
500 NOK28325.75000 XOF
1000 NOK56651.50000 XOF
2000 NOK113303.00000 XOF
5000 NOK283257.50000 XOF
10000 NOK566515.00000 XOF