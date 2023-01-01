ألف فرنك وسط إفريقي إلى ليرة تركية

تحويل XAF إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

1000 xaf
46.32 try

1.00000 XAF = 0.04632 TRY

Mid-market exchange rate at 20:20
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.873851.084590.20331.484031.666150.9633518.7858
1 GBP1.1443611.2411103.2281.698321.906741.1024221.4985
1 USD0.92210.805737183.1751.36841.536330.8882517.3221
1 INR0.01108610.009687250.012022810.01645210.01847110.01067930.208261

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك وسط إفريقي إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XAF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XAF الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for CFA francs beac

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك فرنك بيك / ليرة تركية
1 XAF0.04632 TRY
5 XAF0.23162 TRY
10 XAF0.46325 TRY
20 XAF0.92649 TRY
50 XAF2.31624 TRY
100 XAF4.63247 TRY
250 XAF11.58117 TRY
500 XAF23.16235 TRY
1000 XAF46.32470 TRY
2000 XAF92.64940 TRY
5000 XAF231.62350 TRY
10000 XAF463.24700 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / فرنك فرنك بيك
1 TRY21.58680 XAF
5 TRY107.93400 XAF
10 TRY215.86800 XAF
20 TRY431.73600 XAF
50 TRY1079.34000 XAF
100 TRY2158.68000 XAF
250 TRY5396.70000 XAF
500 TRY10793.40000 XAF
1000 TRY21586.80000 XAF
2000 TRY43173.60000 XAF
5000 TRY107934.00000 XAF
10000 TRY215868.00000 XAF