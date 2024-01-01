10 شلن أوغندي إلى دولار أمريكي

تحويل UGX إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

10 ugx
0.00 usd

1.000 UGX = 0.0002566 USD

Mid-market exchange rate at 09:00
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٥٧١٫٤٧٤١٫٦٥٣٠٫٩٦١٨٫٣٣٥
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٦٫٠٢٦١٫٧٢٥١٫٩٣٥١٫١٢٤٢١٫٤٦٧
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٧٥١٫٣٤٩١٫٥١٣٠٫٨٧٩١٦٫٧٨
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٢

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شلن أوغندي إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UGX في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UGX الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل شلن أوغندي / دولار أمريكي
1 UGX٠٫٠٠٠٢٦ USD
5 UGX٠٫٠٠١٢٨ USD
10 UGX٠٫٠٠٢٥٧ USD
20 UGX٠٫٠٠٥١٣ USD
50 UGX٠٫٠١٢٨٣ USD
100 UGX٠٫٠٢٥٦٦ USD
250 UGX٠٫٠٦٤١٤ USD
500 UGX٠٫١٢٨٢٩ USD
1000 UGX٠٫٢٥٦٥٨ USD
2000 UGX٠٫٥١٣١٦ USD
5000 UGX١٫٢٨٢٩٠ USD
10000 UGX٢٫٥٦٥٧٩ USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / شلن أوغندي
1 USD٣٬٨٩٧٫٤٤٠٠٠ UGX
5 USD١٩٬٤٨٧٫٢٠٠٠٠ UGX
10 USD٣٨٬٩٧٤٫٤٠٠٠٠ UGX
20 USD٧٧٬٩٤٨٫٨٠٠٠٠ UGX
50 USD١٩٤٬٨٧٢٫٠٠٠٠٠ UGX
100 USD٣٨٩٬٧٤٤٫٠٠٠٠٠ UGX
250 USD٩٧٤٬٣٦٠٫٠٠٠٠٠ UGX
500 USD١٬٩٤٨٬٧٢٠٫٠٠٠٠٠ UGX
1000 USD٣٬٨٩٧٬٤٤٠٫٠٠٠٠٠ UGX
2000 USD٧٬٧٩٤٬٨٨٠٫٠٠٠٠٠ UGX
5000 USD١٩٬٤٨٧٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ UGX
10000 USD٣٨٬٩٧٤٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ UGX