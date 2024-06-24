ألف دولار أمريكي إلى شلن أوغندي

تحويل USD إلى UGX بسعر الصرف الحقيقي

1,000 usd
3,748,720 ugx

$1.000 USD = Ush3,749 UGX

Mid-market exchange rate at 01:33
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.64111.9120.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7020.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.9560.99116.6310.6830.5785.30213.224

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى شلن أوغندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UGX في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى UGX وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / شلن أوغندي
1 USD٣٬٧٤٨٫٧٢٠٠٠ UGX
5 USD١٨٬٧٤٣٫٦٠٠٠٠ UGX
10 USD٣٧٬٤٨٧٫٢٠٠٠٠ UGX
20 USD٧٤٬٩٧٤٫٤٠٠٠٠ UGX
50 USD١٨٧٬٤٣٦٫٠٠٠٠٠ UGX
100 USD٣٧٤٬٨٧٢٫٠٠٠٠٠ UGX
250 USD٩٣٧٬١٨٠٫٠٠٠٠٠ UGX
500 USD١٬٨٧٤٬٣٦٠٫٠٠٠٠٠ UGX
1000 USD٣٬٧٤٨٬٧٢٠٫٠٠٠٠٠ UGX
2000 USD٧٬٤٩٧٬٤٤٠٫٠٠٠٠٠ UGX
5000 USD١٨٬٧٤٣٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ UGX
10000 USD٣٧٬٤٨٧٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ UGX
معدلات التحويل شلن أوغندي / دولار أمريكي
1 UGX٠٫٠٠٠٢٧ USD
5 UGX٠٫٠٠١٣٣ USD
10 UGX٠٫٠٠٢٦٧ USD
20 UGX٠٫٠٠٥٣٤ USD
50 UGX٠٫٠١٣٣٤ USD
100 UGX٠٫٠٢٦٦٨ USD
250 UGX٠٫٠٦٦٦٩ USD
500 UGX٠٫١٣٣٣٨ USD
1000 UGX٠٫٢٦٦٧٦ USD
2000 UGX٠٫٥٣٣٥٢ USD
5000 UGX١٫٣٣٣٧٩ USD
10000 UGX٢٫٦٦٧٥٨ USD