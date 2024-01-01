1 هريفنا أوكرانية إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل UAH إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

1 uah
0.49 szl

1.000 UAH = 0.4859 SZL

Mid-market exchange rate at 08:07
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD1٠٫٩١٥٨٢٫٨٨٥٠٫٧٨٢١٫٣٣٣١٫٣٤٩١٨٫٦٨٣١٫٥١٢
1 EUR١٫٠٩٣1٩٠٫٥٨٩٠٫٨٥٥١٫٤٥٧١٫٤٧٤٢٠٫٤٢١٫٦٥٢
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١١1٠٫٠٠٩٠٫٠١٦٠٫٠١٦٠٫٢٢٥٠٫٠١٨
1 GBP١٫٢٧٩١٫١٧١٠٦٫٠١٤1١٫٧٠٥١٫٧٢٥٢٣٫٨٩٧١٫٩٣٤

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الهريفنيا الأوكرانية

UAH إلى USD

UAH إلى EUR

UAH إلى INR

UAH إلى GBP

UAH إلى SGD

UAH إلى CAD

UAH إلى ZAR

UAH إلى AUD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Swazi Lilangeni
1 UAH٠٫٤٨٥٩٠ SZL
5 UAH٢٫٤٢٩٥٢ SZL
10 UAH٤٫٨٥٩٠٤ SZL
20 UAH٩٫٧١٨٠٨ SZL
50 UAH٢٤٫٢٩٥٢٠ SZL
100 UAH٤٨٫٥٩٠٤٠ SZL
250 UAH١٢١٫٤٧٦٠٠ SZL
500 UAH٢٤٢٫٩٥٢٠٠ SZL
1000 UAH٤٨٥٫٩٠٤٠٠ SZL
2000 UAH٩٧١٫٨٠٨٠٠ SZL
5000 UAH٢٬٤٢٩٫٥٢٠٠٠ SZL
10000 UAH٤٬٨٥٩٫٠٤٠٠٠ SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / هريفنيا الأوكرانية
1 SZL٢٫٠٥٨٠٢ UAH
5 SZL١٠٫٢٩٠١٠ UAH
10 SZL٢٠٫٥٨٠٢٠ UAH
20 SZL٤١٫١٦٠٤٠ UAH
50 SZL١٠٢٫٩٠١٠٠ UAH
100 SZL٢٠٥٫٨٠٢٠٠ UAH
250 SZL٥١٤٫٥٠٥٠٠ UAH
500 SZL١٬٠٢٩٫٠١٠٠٠ UAH
1000 SZL٢٬٠٥٨٫٠٢٠٠٠ UAH
2000 SZL٤٬١١٦٫٠٤٠٠٠ UAH
5000 SZL١٠٬٢٩٠٫١٠٠٠٠ UAH
10000 SZL٢٠٬٥٨٠٫٢٠٠٠٠ UAH