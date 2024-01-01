1 هريفنا أوكرانية إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

تحويل UAH إلى PGK بسعر الصرف الحقيقي

1 uah
0.10 pgk

1.000 UAH = 0.09797 PGK

Mid-market exchange rate at 07:42
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDEURINRGBPSGDCADZARAUD
1 USD1٠٫٩١٥٨٢٫٨٩٦٠٫٧٨٣١٫٣٣٣١٫٣٥١٨٫٧٢٨١٫٥١٣
1 EUR١٫٠٩٢1٩٠٫٥٥٦٠٫٨٥٥١٫٤٥٦١٫٤٧٤٢٠٫٤٥٩١٫٦٥٣
1 INR٠٫٠١٢٠٫٠١١1٠٫٠٠٩٠٫٠١٦٠٫٠١٦٠٫٢٢٦٠٫٠١٨
1 GBP١٫٢٧٨١٫١٧١٠٥٫٩٢٩1١٫٧٠٣١٫٧٢٤٢٣٫٩٣٢١٫٩٣٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى كينا بابوا غينيا الجديدة

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PGK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى PGK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الهريفنيا الأوكرانية

UAH إلى USD

UAH إلى EUR

UAH إلى INR

UAH إلى GBP

UAH إلى SGD

UAH إلى CAD

UAH إلى ZAR

UAH إلى AUD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Papua New Guinean Kina
1 UAH٠٫٠٩٧٩٧ PGK
5 UAH٠٫٤٨٩٨٦ PGK
10 UAH٠٫٩٧٩٧٢ PGK
20 UAH١٫٩٥٩٤٤ PGK
50 UAH٤٫٨٩٨٦٠ PGK
100 UAH٩٫٧٩٧١٩ PGK
250 UAH٢٤٫٤٩٢٩٨ PGK
500 UAH٤٨٫٩٨٥٩٥ PGK
1000 UAH٩٧٫٩٧١٩٠ PGK
2000 UAH١٩٥٫٩٤٣٨٠ PGK
5000 UAH٤٨٩٫٨٥٩٥٠ PGK
10000 UAH٩٧٩٫٧١٩٠٠ PGK
معدلات التحويل Papua New Guinean Kina / هريفنيا الأوكرانية
1 PGK١٠٫٢٠٧٠٠ UAH
5 PGK٥١٫٠٣٥٠٠ UAH
10 PGK١٠٢٫٠٧٠٠٠ UAH
20 PGK٢٠٤٫١٤٠٠٠ UAH
50 PGK٥١٠٫٣٥٠٠٠ UAH
100 PGK١٬٠٢٠٫٧٠٠٠٠ UAH
250 PGK٢٬٥٥١٫٧٥٠٠٠ UAH
500 PGK٥٬١٠٣٫٥٠٠٠٠ UAH
1000 PGK١٠٬٢٠٧٫٠٠٠٠٠ UAH
2000 PGK٢٠٬٤١٤٫٠٠٠٠٠ UAH
5000 PGK٥١٬٠٣٥٫٠٠٠٠٠ UAH
10000 PGK١٠٢٬٠٧٠٫٠٠٠٠٠ UAH