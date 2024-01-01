ألف دولار تايواني جديد إلى درام أرميني

تحويل TWD إلى AMD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 twd
12,822.70 amd

1.000 TWD = 12.82 AMD

Mid-market exchange rate at 18:53
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDSGDGBPCADAUDHKDJPYEUR
1 USD1١٫٣٣٣٠٫٧٨٢١٫٣٥١٫٥١٤٧٫٨٢٤١٤٧٫٦٩٥٠٫٩١٥
1 SGD٠٫٧٥1٠٫٥٨٧١٫٠١٣١٫١٣٧٥٫٨٧٢١١٠٫٨٤١٠٫٦٨٧
1 GBP١٫٢٧٩١٫٧٠٤1١٫٧٢٦١٫٩٣٧١٠٫٠٠٧١٨٨٫٩٠٩١٫١٧١
1 CAD٠٫٧٤١٠٫٩٨٧٠٫٥٧٩1١٫١٢٢٥٫٧٩٧١٠٩٫٤٢٤٠٫٦٧٨

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار تايواني جديد إلى درام أرميني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TWD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TWD الحالي إلى AMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار تايوان جديد

TWD إلى USD

TWD إلى SGD

TWD إلى GBP

TWD إلى CAD

TWD إلى AUD

TWD إلى HKD

TWD إلى JPY

TWD إلى EUR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل دولار تايواني جديد / درام أرمينية
1 TWD١٢٫٨٢٢٧٠ AMD
5 TWD٦٤٫١١٣٥٠ AMD
10 TWD١٢٨٫٢٢٧٠٠ AMD
20 TWD٢٥٦٫٤٥٤٠٠ AMD
50 TWD٦٤١٫١٣٥٠٠ AMD
100 TWD١٬٢٨٢٫٢٧٠٠٠ AMD
250 TWD٣٬٢٠٥٫٦٧٥٠٠ AMD
500 TWD٦٬٤١١٫٣٥٠٠٠ AMD
1000 TWD١٢٬٨٢٢٫٧٠٠٠٠ AMD
2000 TWD٢٥٬٦٤٥٫٤٠٠٠٠ AMD
5000 TWD٦٤٬١١٣٫٥٠٠٠٠ AMD
10000 TWD١٢٨٬٢٢٧٫٠٠٠٠٠ AMD
معدلات التحويل درام أرمينية / دولار تايواني جديد
1 AMD٠٫٠٧٧٩٩ TWD
5 AMD٠٫٣٨٩٩٣ TWD
10 AMD٠٫٧٧٩٨٦ TWD
20 AMD١٫٥٥٩٧٣ TWD
50 AMD٣٫٨٩٩٣٢ TWD
100 AMD٧٫٧٩٨٦٤ TWD
250 AMD١٩٫٤٩٦٦٠ TWD
500 AMD٣٨٫٩٩٣٢٠ TWD
1000 AMD٧٧٫٩٨٦٤٠ TWD
2000 AMD١٥٥٫٩٧٢٨٠ TWD
5000 AMD٣٨٩٫٩٣٢٠٠ TWD
10000 AMD٧٧٩٫٨٦٤٠٠ TWD