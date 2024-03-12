20 ليرة تركية إلى دونغ فيتنامي

تحويل TRY إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

20 try
15,374 vnd

1.000 TRY = 768.7 VND

Mid-market exchange rate at 15:24
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٧٠٫٧٨٣٢٧٩٫٢٨٢٫٧٩٧١٫٣٥٣٫٦٧٣٤٨٫٧٩٧
1 EUR١٫٠٩١1٠٫٨٥٤٣٠٤٫٦٢١٩٠٫٣٣٥١٫٤٧٣٤٫٠٠٧٥٣٫٢٣٩
1 GBP١٫٢٧٧١٫١٧1٣٥٦٫٥٥٢١٠٥٫٧٣٦١٫٧٢٤٤٫٦٩٦٢٫٣١٦
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة تركية

TRY إلى USD

TRY إلى EUR

TRY إلى GBP

TRY إلى PKR

TRY إلى INR

TRY إلى CAD

TRY إلى AED

TRY إلى EGP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل ليرة تركية / Vietnamese Dong
1 TRY٧٦٨٫٧٠٠٠٠ VND
5 TRY٣٬٨٤٣٫٥٠٠٠٠ VND
10 TRY٧٬٦٨٧٫٠٠٠٠٠ VND
20 TRY١٥٬٣٧٤٫٠٠٠٠٠ VND
50 TRY٣٨٬٤٣٥٫٠٠٠٠٠ VND
100 TRY٧٦٬٨٧٠٫٠٠٠٠٠ VND
250 TRY١٩٢٬١٧٥٫٠٠٠٠٠ VND
500 TRY٣٨٤٬٣٥٠٫٠٠٠٠٠ VND
1000 TRY٧٦٨٬٧٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
2000 TRY١٬٥٣٧٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
5000 TRY٣٬٨٤٣٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
10000 TRY٧٬٦٨٧٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / ليرة تركية
1 VND٠٫٠٠١٣٠ TRY
5 VND٠٫٠٠٦٥٠ TRY
10 VND٠٫٠١٣٠١ TRY
20 VND٠٫٠٢٦٠٢ TRY
50 VND٠٫٠٦٥٠٥ TRY
100 VND٠٫١٣٠٠٩ TRY
250 VND٠٫٣٢٥٢٣ TRY
500 VND٠٫٦٥٠٤٥ TRY
1000 VND١٫٣٠٠٩٠ TRY
2000 VND٢٫٦٠١٨٠ TRY
5000 VND٦٫٥٠٤٥٠ TRY
10000 VND١٣٫٠٠٩٠٠ TRY