100 ليرة تركية إلى بات تايلاندي

تحويل TRY إلى THB بسعر الصرف الحقيقي

100 try
111.47 thb

1.000 TRY = 1.115 THB

Mid-market exchange rate at 15:06
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩١٩٠٫٣٥١٫٤٧٣١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٦٢
1 GBP١٫١٧1١٫٢٧٧١٠٥٫٧٠٩١٫٧٢٣١٫٩٣٦١٫١٢٢٢١٫٤٨٣
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٣1٨٢٫٧٩٥١٫٣٥١٫٥١٦٠٫٨٧٩١٦٫٨٢٦
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى بات تايلاندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و THB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى THB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / باهت تايلندي
1 TRY١٫١١٤٧٢ THB
5 TRY٥٫٥٧٣٦٠ THB
10 TRY١١٫١٤٧٢٠ THB
20 TRY٢٢٫٢٩٤٤٠ THB
50 TRY٥٥٫٧٣٦٠٠ THB
100 TRY١١١٫٤٧٢٠٠ THB
250 TRY٢٧٨٫٦٨٠٠٠ THB
500 TRY٥٥٧٫٣٦٠٠٠ THB
1000 TRY١٬١١٤٫٧٢٠٠٠ THB
2000 TRY٢٬٢٢٩٫٤٤٠٠٠ THB
5000 TRY٥٬٥٧٣٫٦٠٠٠٠ THB
10000 TRY١١٬١٤٧٫٢٠٠٠٠ THB
معدلات التحويل باهت تايلندي / ليرة تركية
1 THB٠٫٨٩٧٠٩ TRY
5 THB٤٫٤٨٥٤٣ TRY
10 THB٨٫٩٧٠٨٦ TRY
20 THB١٧٫٩٤١٧٢ TRY
50 THB٤٤٫٨٥٤٣٠ TRY
100 THB٨٩٫٧٠٨٦٠ TRY
250 THB٢٢٤٫٢٧١٥٠ TRY
500 THB٤٤٨٫٥٤٣٠٠ TRY
1000 THB٨٩٧٫٠٨٦٠٠ TRY
2000 THB١٬٧٩٤٫١٧٢٠٠ TRY
5000 THB٤٬٤٨٥٫٤٣٠٠٠ TRY
10000 THB٨٬٩٧٠٫٨٦٠٠٠ TRY