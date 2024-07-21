100 турецких лир в тайские баты

Сконвертируйте TRY в THB по реальному обменному курсу

100 try
110,08 thb

TL1,000 TRY = ฿1,101 THB

Среднерыночный курс в 20:58
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1 TRY в THBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,13081,1475
Низкий1,08411,0841
В среднем1,11031,1260
Изменить-1.60%-3.17%
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Соотношение 1 TRY к THB

За последние 30 дней максимальный курс TRY к THB составил 1,1308, а минимальный — 1,0841. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1103. Изменение курса TRY к THB в процентном соотношении составило -1.60.

За последние 90 дней максимальный курс TRY к THB составил 1,1475, а минимальный — 1,0841. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,1260. Изменение курса TRY к THB в процентном соотношении составило -3.17.

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Популярные валюты

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9190,77427883,7231,3733,67348,26
1 EUR1,08810,843302,54791,1161,4943,99752,522
1 GBP1,2911,1871358,995108,1161,7734,74362,321
1 PKR0,0040,0030,00310,3010,0050,0130,174

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Как произвести расчет конвертации из турецких лир в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TRY из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TRY в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для турецких лир

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TRY в GBP

TRY в PKR

TRY в INR

TRY в CAD

TRY в AED

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Турецкая лира / Тайский бат
1 TRY1,10081 THB
5 TRY5,50405 THB
10 TRY11,00810 THB
20 TRY22,01620 THB
50 TRY55,04050 THB
100 TRY110,08100 THB
250 TRY275,20250 THB
500 TRY550,40500 THB
1000 TRY1 100,81000 THB
2000 TRY2 201,62000 THB
5000 TRY5 504,05000 THB
10000 TRY11 008,10000 THB
Обменные курсы Тайский бат / Турецкая лира
1 THB0,90842 TRY
5 THB4,54212 TRY
10 THB9,08423 TRY
20 THB18,16846 TRY
50 THB45,42115 TRY
100 THB90,84230 TRY
250 THB227,10575 TRY
500 THB454,21150 TRY
1000 THB908,42300 TRY
2000 THB1 816,84600 TRY
5000 THB4 542,11500 TRY
10000 THB9 084,23000 TRY