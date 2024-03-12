10 ليرة تركية إلى روبية باكستانية

تحويل TRY إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

10 try
87.10 pkr

1.000 TRY = 8.710 PKR

Mid-market exchange rate at 14:41
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٥١٫٠٩١٩٠٫٣٦١٫٤٧٣١٫٦٥٥٠٫٩٥٩١٨٫٣٥٤
1 GBP١٫١٦٩1١٫٢٧٦١٠٥٫٦٤٥١٫٧٢٣١٫٩٣٥١٫١٢٢٢١٫٤٥٨
1 USD٠٫٩١٦٠٫٧٨٤1٨٢٫٨٠٤١٫٣٥١٫٥١٦٠٫٨٧٩١٦٫٨١٩
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / Pakistani Rupee
1 TRY٨٫٧١٠٠٣ PKR
5 TRY٤٣٫٥٥٠١٥ PKR
10 TRY٨٧٫١٠٠٣٠ PKR
20 TRY١٧٤٫٢٠٠٦٠ PKR
50 TRY٤٣٥٫٥٠١٥٠ PKR
100 TRY٨٧١٫٠٠٣٠٠ PKR
250 TRY٢٬١٧٧٫٥٠٧٥٠ PKR
500 TRY٤٬٣٥٥٫٠١٥٠٠ PKR
1000 TRY٨٬٧١٠٫٠٣٠٠٠ PKR
2000 TRY١٧٬٤٢٠٫٠٦٠٠٠ PKR
5000 TRY٤٣٬٥٥٠٫١٥٠٠٠ PKR
10000 TRY٨٧٬١٠٠٫٣٠٠٠٠ PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / ليرة تركية
1 PKR٠٫١١٤٨١ TRY
5 PKR٠٫٥٧٤٠٥ TRY
10 PKR١٫١٤٨١٠ TRY
20 PKR٢٫٢٩٦٢٠ TRY
50 PKR٥٫٧٤٠٥٠ TRY
100 PKR١١٫٤٨١٠٠ TRY
250 PKR٢٨٫٧٠٢٥٠ TRY
500 PKR٥٧٫٤٠٥٠٠ TRY
1000 PKR١١٤٫٨١٠٠٠ TRY
2000 PKR٢٢٩٫٦٢٠٠٠ TRY
5000 PKR٥٧٤٫٠٥٠٠٠ TRY
10000 PKR١٬١٤٨٫١٠٠٠٠ TRY