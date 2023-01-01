1 روبية باكستانية إلى ليرة تركية

تحويل PKR إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

١ pkr
٠٫١٠ try

1.00000 PKR = 0.10000 TRY

Mid-market exchange rate at 05:05
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.073489.28431.465571.649480.963418.7322
1GBP1.152611.23725102.9131.689281.901271.1104221.5916
1USD0.93160.808244183.1791.365351.536690.897517.4513
1INR0.01120020.009716920.012022310.01641460.01847450.010790.209804

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / ليرة تركية
1 PKR0.10000 TRY
5 PKR0.50001 TRY
10 PKR1.00002 TRY
20 PKR2.00004 TRY
50 PKR5.00010 TRY
100 PKR10.00020 TRY
250 PKR25.00050 TRY
500 PKR50.00100 TRY
1000 PKR100.00200 TRY
2000 PKR200.00400 TRY
5000 PKR500.01000 TRY
10000 PKR1000.02000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / Pakistani Rupee
1 TRY9.99979 PKR
5 TRY49.99895 PKR
10 TRY99.99790 PKR
20 TRY199.99580 PKR
50 TRY499.98950 PKR
100 TRY999.97900 PKR
250 TRY2499.94750 PKR
500 TRY4999.89500 PKR
1000 TRY9999.79000 PKR
2000 TRY19999.58000 PKR
5000 TRY49998.95000 PKR
10000 TRY99997.90000 PKR