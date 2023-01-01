20 ليو روماني إلى فلورن أروبي

تحويل RON إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ ron
٧٫٨٢ awg

1.00000 RON = 0.39114 AWG

Mid-market exchange rate at 13:26
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.073889.38881.466921.6520.964718.8087
1GBP1.153811.2389103.1331.692461.9061.1130721.7006
1USD0.931250.807168183.24531.36611.538460.898417.516
1INR0.01118710.009696250.012012710.01641050.01848110.01079220.210414

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / Aruban Florin
1 RON0.39114 AWG
5 RON1.95571 AWG
10 RON3.91141 AWG
20 RON7.82282 AWG
50 RON19.55705 AWG
100 RON39.11410 AWG
250 RON97.78525 AWG
500 RON195.57050 AWG
1000 RON391.14100 AWG
2000 RON782.28200 AWG
5000 RON1955.70500 AWG
10000 RON3911.41000 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / Romanian Leu
1 AWG2.55662 RON
5 AWG12.78310 RON
10 AWG25.56620 RON
20 AWG51.13240 RON
50 AWG127.83100 RON
100 AWG255.66200 RON
250 AWG639.15500 RON
500 AWG1278.31000 RON
1000 AWG2556.62000 RON
2000 AWG5113.24000 RON
5000 AWG12783.10000 RON
10000 AWG25566.20000 RON