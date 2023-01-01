100 ليو روماني إلى ليك ألباني

تحويل RON إلى ALL بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ ron
٢٬١١٠٫٨٢ all

1.00000 RON = 21.10820 ALL

Mid-market exchange rate at 13:18
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931351.36611.538940.8071681.35030.898783.2266
1EUR1.0737511.466851.652430.86671.449880.965189.3646
1CAD0.7320110.68173311.126520.5908550.9884340.65785860.9228
1AUD0.64980.6051690.88769210.5244980.8774250.58397554.0806

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / ليك ألباني
1 RON21.10820 ALL
5 RON105.54100 ALL
10 RON211.08200 ALL
20 RON422.16400 ALL
50 RON1055.41000 ALL
100 RON2110.82000 ALL
250 RON5277.05000 ALL
500 RON10554.10000 ALL
1000 RON21108.20000 ALL
2000 RON42216.40000 ALL
5000 RON105541.00000 ALL
10000 RON211082.00000 ALL
معدلات التحويل ليك ألباني / Romanian Leu
1 ALL0.04738 RON
5 ALL0.23688 RON
10 ALL0.47375 RON
20 ALL0.94750 RON
50 ALL2.36875 RON
100 ALL4.73750 RON
250 ALL11.84375 RON
500 ALL23.68750 RON
1000 ALL47.37500 RON
2000 ALL94.75000 RON
5000 ALL236.87500 RON
10000 ALL473.75000 RON