5 ليو روماني إلى ليك ألباني

تحويل RON إلى ALL بسعر الصرف الحقيقي

٥ ron
١٠٥٫٥٤ all

1.00000 RON = 21.10780 ALL

Mid-market exchange rate at 13:19
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.931151.366151.538940.8071351.350250.898583.2337
1EUR1.0739511.467181.652740.86681.45010.964989.3888
1CAD0.7319840.68158111.126480.590810.9883610.65768860.9257
1AUD0.64980.6050560.88772410.5244760.8773920.58384554.0853

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى ليك ألباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ALL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى ALL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Romanian Leu / ليك ألباني
1 RON21.10780 ALL
5 RON105.53900 ALL
10 RON211.07800 ALL
20 RON422.15600 ALL
50 RON1055.39000 ALL
100 RON2110.78000 ALL
250 RON5276.95000 ALL
500 RON10553.90000 ALL
1000 RON21107.80000 ALL
2000 RON42215.60000 ALL
5000 RON105539.00000 ALL
10000 RON211078.00000 ALL
معدلات التحويل ليك ألباني / Romanian Leu
1 ALL0.04738 RON
5 ALL0.23688 RON
10 ALL0.47376 RON
20 ALL0.94752 RON
50 ALL2.36879 RON
100 ALL4.73759 RON
250 ALL11.84398 RON
500 ALL23.68795 RON
1000 ALL47.37590 RON
2000 ALL94.75180 RON
5000 ALL236.87950 RON
10000 ALL473.75900 RON