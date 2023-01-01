5 ريال قطري إلى فرنك سويسري

تحويل QAR إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

٥ qar
١٥٣ xpf

1.00000 QAR = 30.51490 XPF

Mid-market exchange rate at 13:14
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.073889.37331.466761.652890.9647518.7848
1GBP1.1539311.2391103.1311.692551.907331.1132621.6766
1USD0.931250.807037183.23091.365951.539290.8985517.4938
1INR0.0111890.009696370.012014810.01641160.01849420.01079590.210184

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

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QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل الريال القطري / فرنك الـ CFP
1 QAR30.51490 XPF
5 QAR152.57450 XPF
10 QAR305.14900 XPF
20 QAR610.29800 XPF
50 QAR1525.74500 XPF
100 QAR3051.49000 XPF
250 QAR7628.72500 XPF
500 QAR15257.45000 XPF
1000 QAR30514.90000 XPF
2000 QAR61029.80000 XPF
5000 QAR152574.50000 XPF
10000 QAR305149.00000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / الريال القطري
1 XPF0.03277 QAR
5 XPF0.16385 QAR
10 XPF0.32771 QAR
20 XPF0.65542 QAR
50 XPF1.63854 QAR
100 XPF3.27709 QAR
250 XPF8.19272 QAR
500 XPF16.38545 QAR
1000 XPF32.77090 QAR
2000 XPF65.54180 QAR
5000 XPF163.85450 QAR
10000 XPF327.70900 QAR