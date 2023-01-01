10 فرنك سويسري إلى ريال قطري

تحويل XPF إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٠ xpf
٠٫٣٣ qar

1.00000 XPF = 0.03304 QAR

Mid-market exchange rate at 03:52
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أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.351518.26530.92383.1970.807071.545831.37075
1 SGD0.739919113.51480.6829661.5590.5971661.143791.01424
1 ZAR0.05474860.073992810.05053414.554920.0441860.08463230.0750467
1 EUR1.08341.4642219.7886190.13560.87441.674761.48507

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل فرنك الـ CFP / الريال القطري
1 XPF0.03304 QAR
5 XPF0.16522 QAR
10 XPF0.33044 QAR
20 XPF0.66088 QAR
50 XPF1.65220 QAR
100 XPF3.30441 QAR
250 XPF8.26103 QAR
500 XPF16.52205 QAR
1000 XPF33.04410 QAR
2000 XPF66.08820 QAR
5000 XPF165.22050 QAR
10000 XPF330.44100 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / فرنك الـ CFP
1 QAR30.26250 XPF
5 QAR151.31250 XPF
10 QAR302.62500 XPF
20 QAR605.25000 XPF
50 QAR1513.12500 XPF
100 QAR3026.25000 XPF
250 QAR7565.62500 XPF
500 QAR15131.25000 XPF
1000 QAR30262.50000 XPF
2000 QAR60525.00000 XPF
5000 QAR151312.50000 XPF
10000 QAR302625.00000 XPF