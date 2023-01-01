5 ريال قطري إلى دولار نيوزيلندي

تحويل QAR إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

5 qar
2.29 nzd

1.00000 QAR = 0.45858 NZD

Mid-market exchange rate at 12:17
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.21651.3647285.3750.8049260.93035781.7281.53692
1INR0.012016810.01639943.429310.009672670.011189.393910.018469
1CAD0.73276260.97791209.1120.5898190.681734572.821.1262
1PKR0.003504160.2916040.0047821310.002820590.003260142.73930.00538563

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل الريال القطري / دولار نيوزيلندي
1 QAR0.45858 NZD
5 QAR2.29291 NZD
10 QAR4.58581 NZD
20 QAR9.17162 NZD
50 QAR22.92905 NZD
100 QAR45.85810 NZD
250 QAR114.64525 NZD
500 QAR229.29050 NZD
1000 QAR458.58100 NZD
2000 QAR917.16200 NZD
5000 QAR2292.90500 NZD
10000 QAR4585.81000 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / الريال القطري
1 NZD2.18064 QAR
5 NZD10.90320 QAR
10 NZD21.80640 QAR
20 NZD43.61280 QAR
50 NZD109.03200 QAR
100 NZD218.06400 QAR
250 NZD545.16000 QAR
500 NZD1090.32000 QAR
1000 NZD2180.64000 QAR
2000 NZD4361.28000 QAR
5000 NZD10903.20000 QAR
10000 NZD21806.40000 QAR