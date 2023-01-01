1 ريال قطري إلى بير إثيوبي

تحويل QAR إلى ETB بسعر الصرف الحقيقي

1 qar
15.33 etb

1.00000 QAR = 15.32950 ETB

Mid-market exchange rate at 10:59
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.21051.36425285.3750.805380.9303782.3661.53704
1INR0.012017710.01639523.429560.009678830.01118039.402250.0184717
1CAD0.73300360.99361209.1810.5903460.681927573.4771.12666
1PKR0.003504160.2915830.0047805510.002822180.003259992.741540.00538605

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى بير إثيوبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ETB في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى ETB وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rial

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / البر الإثيوبي
1 QAR15.32950 ETB
5 QAR76.64750 ETB
10 QAR153.29500 ETB
20 QAR306.59000 ETB
50 QAR766.47500 ETB
100 QAR1532.95000 ETB
250 QAR3832.37500 ETB
500 QAR7664.75000 ETB
1000 QAR15329.50000 ETB
2000 QAR30659.00000 ETB
5000 QAR76647.50000 ETB
10000 QAR153295.00000 ETB
معدلات التحويل البر الإثيوبي / الريال القطري
1 ETB0.06523 QAR
5 ETB0.32617 QAR
10 ETB0.65234 QAR
20 ETB1.30467 QAR
50 ETB3.26169 QAR
100 ETB6.52337 QAR
250 ETB16.30842 QAR
500 ETB32.61685 QAR
1000 ETB65.23370 QAR
2000 ETB130.46740 QAR
5000 ETB326.16850 QAR
10000 ETB652.33700 QAR